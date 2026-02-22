【忘れられない出産の記憶】無痛分娩、まだ…まだ麻酔じゃない【第16話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、無痛分娩出産予定の妊婦さんに起こった一件です。
無痛分娩を予定していた妊婦さん。これで痛みに対する恐怖から逃れられる……なんて安心していたのかもしれません。
そして分娩当日。
妊婦さんの心の声「まだこんな痛みじゃ麻酔の段階じゃない……！」
同室の妊婦さんが陣痛の痛みに苦しんで大騒ぎしているのを見た妊婦さんは、自分の陣痛の痛みは「まだまだだな」と勝手に判断してしまったのだそう。とはいえ、陣痛の痛みは徐々に激しくなってくるわけで……。
助産師さん「あ、もう生まれますよ！」
妊婦さん「えっ？」
助産師さんから告げられたひとことに妊婦さん、ビックリ。「私の無痛分娩は？」痛みに強いタイプだったのか、痛みをガマンしすぎて結局麻酔を使うことないままスピード出産。浮いた無痛分娩の費用で、豪遊しちゃってくださーい！
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、無痛分娩出産予定の妊婦さんに起こった一件です。
無痛分娩を予定していた妊婦さん。これで痛みに対する恐怖から逃れられる……なんて安心していたのかもしれません。
妊婦さんの心の声「まだこんな痛みじゃ麻酔の段階じゃない……！」
同室の妊婦さんが陣痛の痛みに苦しんで大騒ぎしているのを見た妊婦さんは、自分の陣痛の痛みは「まだまだだな」と勝手に判断してしまったのだそう。とはいえ、陣痛の痛みは徐々に激しくなってくるわけで……。
助産師さん「あ、もう生まれますよ！」
妊婦さん「えっ？」
助産師さんから告げられたひとことに妊婦さん、ビックリ。「私の無痛分娩は？」痛みに強いタイプだったのか、痛みをガマンしすぎて結局麻酔を使うことないままスピード出産。浮いた無痛分娩の費用で、豪遊しちゃってくださーい！
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部