◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）

日本陸連の高岡寿成マラソン担当シニアディレクター（55）は、男子のレースについて「気温が上がり、難しいコンディションだと思っていたんですけど、日本選手たちが本当にタフになったといえるレースだったと思っています」と言い、5人が28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）MGCの出場権を獲得したことについて「最大の6人いきたかったところなんですけど、最後、（9位の）細田（恭平＝黒崎播磨）選手の粘りといったところが5人にさせたのだと思っています」と話した。

日本人トップの2時間6分14秒で5位に入った平林清澄（23＝ロジスティード）については「レースに対しての執着、勝負に凄く集中できていたと思う。この後、この経験を生かしてほしい」と評価。また、「多くの選手が初マラソンにチャレンジしましたので、どういった結果になるかというのを楽しみにしていました」と話し、37キロ付近までトップを独走した吉田響（23＝サンベルクス）について「ペースメーカーの前に出るという勇気が彼が持っている良さだと思いますので、また経験を重ねればこの後うまくいくと思います」と今後の成長に太鼓判を押していた。

男子の上位成績は以下の通り（記録は速報値）。

（1）I・ハッサン（ジブチ） 2時間5分20秒

（2）Y・アダン（エチオピア） 2時間05分33秒

（3）E・K・タヌイ（ケニア） 2時間05分55秒

（4）B・トゥニョ（ケニア） 2時間06分10秒

（5）平林 清澄（ロジスティード）2時間06分14秒

（6）山下一貴（三菱重工） 2時間06分18秒

（7）竹井祐貴（JR東日本） 2時間06分24秒

（8）浦野雄平（富士通） 2時間06分41秒

（9）細谷恭平（黒崎播磨） 2時間06分44秒

（10）合田椋（安川電機） 2時間06分51秒