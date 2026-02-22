ミラノ・コルティナオリンピック・女子スピードスケートで計3つの銅メダルを獲得した郄木美帆選手が大会を終えた今の心境を自身のSNSに綴りました。

郄木選手は今大会、女子500m、女子1000m、女子団体パシュートの3種目で銅メダルを獲得しました。現地時間20日には最後の出場種目1500mに出場。世界記録を保持し過去2大会で銀メダルのこの種目に期待がかかりましたが6位入賞となり、惜しくもメダル獲得とはなりませんでした。

投稿ではスケートリンクに深く一礼する郄木選手の写真とともに「私の4年間の挑戦が終わりました」と綴り、「今皆さんに伝えたい気持ちの中で唯一言語化できているものは『ただ、ただ、ありがとう』この言葉につきます。最後まで私の挑戦を見守り続けてくださり、本当にありがとうございました」と支えてくれた方への感謝の気持ちを表しました。

今大会で五輪メダル獲得数を通算10個とし、スピードスケート女子歴代2位につけました。

そして郄木選手は最後に「オリンピック、閉幕です」とつづりました。