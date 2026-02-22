◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日 サンマリン宮崎）

3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、壮行試合のソフトバンク戦に13―3で快勝した。今合宿初の対外試合は雨が強まったため7回表終了後に降雨コールドとなった。

先発の曽谷龍平（オリックス）から伊藤大海（日本ハム）、宮城大弥（オリックス）、サポートメンバーの糸川亮太（西武）が継投した。

3回から登板した伊藤は2回を投げ1安打無失点。緊張していたことを明かしながら「（試合前から）自分のルーティンやいろんなことを思い出しながら。いい時間になった」と振り返った。

課題となるピッチクロック、ピッチコムを実戦で試すのは自身初。「もう少し間を置けたなとか、逆に、ボールを変えるタイミングだったり、いろんなことが工夫ができそうだなと思った。もうちょっと詰めていきたいと思う」と一定の手応えを示した。

アドバイザーを務めるダルビッシュとは「右バッターにツーシームを使いたいと話していた」といい、ベンチで「“さっきのはツーシームだった”とか確認の話」をしたと明かした。

5回から登板した宮城は2回3安打無失点。37球で4三振を奪い「ストライクゾーンに攻めることはできたし、そこらへんをもっと調整していけたらなと思う」と振り返った。ピッチコムについては「ちょっと早すぎて。バッターを見るようにと注意された」と明かし「もうちょっとゆとりを持ってできたら」と話した。

日本の本大会初戦は3月6日の1次ラウンド、台湾戦（東京ドーム）。大会まで2週間を切り、この試合も含め6試合の実戦が組まれている。