¤¨¤Ã¡©¡ª¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¡¼ÃËÀ¤È¶äºÂ¤òÏÓÁÈ¤ß¡ÖÁê¹ç»±¡×♥¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¸ø³«¼Ì¿¿¤Ë¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤¦¡Á¤ï¤Ã¡ª¡×Á¢¤à¡¢¶¦±é¼Ô¤â¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢£Í£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡¡£³£µ¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Éã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ£²¤À¤Ã¤¿£±£´ºÐ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÉã¤¬ÅÔÄ£¤Î¹Êó¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¹Êó¤Ç±ÇÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¸½¾ì¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Î¿Í¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¡Ö¡Ê¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¡×Í¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï¸½ºß¤ÏÅÔÄ£¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£º£¤âÏÓÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë»þ¤Ï¥Ï¥°¤·¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£Éã¿Æ¤È£²¿Í¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡ÖÁê¹ç¤¤»±¡×¤òÏÓ¤ò¤·¤ÆÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤¨¡Á¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¡×¡¢»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤¦¡Á¤ï¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤éÁ¢¤àÀ¼¤¬¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÉã¤Ï¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö±«¤ÎÆü¤Î¶äºÂ¤òÁê¹ç»±¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡¡¡¡º£¤À¤ËÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ô»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ñ¥Ñ¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£