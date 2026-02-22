ハワイアンカフェ＆レストラン「アロハテーブル」が、すみっコぐらしとコラボレーションした限定メニューやテイクアウト商品、限定グッズを、3月4日（水）から5月10日（日）まで販売する。

アロハテーブルで『すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！』をテーマにしたコラボレーションメニューやグッズが登場！ (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

今回は「すみっコたちと過ごす、ハワイアンバケーション！」をテーマに、リゾート風衣装を着た「しろくま」「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」が登場するメニューが登場する。

フードは、ハワイの定番料理を詰め込んだ「デラックスロコモコプレート」（2300円）や「デラックスポキライスプレート」（2300円）、マイルドな味付けの「キッズタコライス」（1100円）が楽しめる。

「すみっコぐらしのデラックスロコモコプレート」（2300円）、「すみっコぐらしのデラックスポキライスプレート」（2300円）、「すみっコぐらしのキッズタコライス」（1100円） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

スイーツは、マンゴーやベリーなどの南国フルーツをトッピングしたカラフルな「トロピカルパンケーキ」（1880円）がお目見えする。

「すみっコぐらしのトロピカルパンケーキ」（1880円） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ドリンクは、“とんかつ・ねこ・しろくま”をイメージした「すみっコカフェモカ・バナナ」（880円）と、“ぺんぎん？・とかげ”をイメージした「すみっコパシフィックブルー」（880円）の2種。いずれもノンアルコールで、コラボ限定のオリジナルコースターが付く。



さらにテイクアウト商品として、「すみっコスムージージェラート」（1種 680円）を販売。しろくま（キャラメルポップコーン味）、ぺんぎん？（キウイ＆ライム味）、とんかつ（チャンキーチョコレート味）、ねこ（パッションフルーツ＆マンゴー味）、とかげ（ソーダフロート味）の全5種で、全種類入りの「5種セット」（3300円）には、集合デザインのステッカーが付く。

「すみっコカフェモカ・バナナ」（880円） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「すみっコパシフィックブルー」（880円） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「すみっコスムージージェラート」（1種 680円 5種セット 3300円）） (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

このほか、リゾート風衣装のすみっコたちがデザインされたグッズも販売。缶バッチ（ランダム5種 660円）やアロハキーホルダー（ランダム5種 1320円）、目印チャーム（ランダム5種 660円）などが取り揃えられる。

コラボ限定グッズをアロハテーブル全店舗で販売 (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

アロハテーブルの「すみっコぐらし」コラボレーションメニューは、3月4日（水）から5月10日（日）までアロハテーブル国内全店舗で販売。価格は税込み。



