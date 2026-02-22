乃木坂46川崎桜1st写真集、グレー制服でセンター楽曲「17分間」オマージュ 1st写真集先行カット第5弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/02/22】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第5弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露
今回解禁されたのは、グレーの制服風の衣装に身を包み、ポニーテール姿でバス停にもたれる一枚。自身が初めてセンターを務めた乃木坂46の5期生楽曲「17分間」をオマージュした。ニースの街で制服風の衣装を着てトラムに乗車し、歌詞の世界観を表現。彼女のファンにはたまらない仕掛けとなっている。
先日解禁された書店別特典にも含まれていたこの「グレーの制服」カット。ファンの間ではすでに「もしかしてこのグレーの制服は17分間！？」「17分間風の制服がエモすぎる！！」など、大きな反響を集めている。写真集の本編では今回公開された先行カットのほかにも歌詞の世界観を表現した写真が掲載されている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った一冊となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
