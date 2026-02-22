Ｃ大阪、“鬼門”広島戦で公式戦１１試合連続勝ちなし　今季ホーム初白星も逃す　同点劇の直後に決勝点献上

◆Ｊ１百年構想リーグ▽第３節 Ｃ大阪１―２広島（２２日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪はホームで広島に敗れ、本拠での今季初白星を逃した。Ｃ大阪が公式戦で広島に勝ったのは、２０２１年９月２２日のＪ１リーグ（１〇０、エディオンスタジアム広島）が最後。百年構想リーグは特別大会のためＪ１リーグ通算成績には加算されないが、これで広島に公式戦では１１戦連続勝ちなしとなった。

両チームのＧＫは、広島の大迫敬介に対し、Ｃ大阪は中村航輔が先発し、新旧日本代表対決。前半は両守護神が得点を許さず、０―０で折り返した。

後半、広島ＦＷジャーメイン良が、目の覚めるような左足ミドルシュート。中村が横っ跳びで反応したが及ばず、ゴールネットを揺らされ、先制を許した。Ｃ大阪は今季３試合目で初失点を喫した。

後半アディショナルタイム。Ｃ大阪はＦＷ桜川ソロモンのオーバーヘッドシュートが決まり、終了間際の同点劇に本拠が沸きに沸いた。だが、直後に広島ＭＦ東俊希に決勝弾を献上。歓喜から一転、１―２で敗れ、勝ち点を逃した。

広島は勝ち点３を獲得。ＡＣＬＥ２試合を含め、今季公式戦５試合負けなしとした。