◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）

今年最初のＪＲＡ・Ｇ１に１６頭が出走し、６番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）は９着に終わった。定年引退を控える国枝調教師は、ラストＧ１を勝利で飾ることはできなかった。

前走チャンピオンズＣは折り合いを欠いて１１着。２着に入った南部杯と同じワンターンのマイル戦で雪辱を期した芝Ｇ２・３勝の実力だが、芝Ｇ１・２２勝の名伯楽に、最初で最後のダートＧ１タイトルを贈れなかった。

クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が史上３頭目の連覇を達成。勝ちタイムは１分３５秒４。３番人気のウィルソンテソーロ（川田将雅騎手）が２着。１番人気のダブルハートボンド（坂井瑠星騎手）が３着に入った。

戸崎圭太騎手（シックスペンス＝９着）「前に壁を作る話もありましたが、スタートを出てくれたし、周りを見ながらハナに行く形になりました。力まず走れていましたが、終始左に傾くところがあって、そこが少し気になりました」

佐々木大輔騎手（ペリエール＝１０着）「状態は今までで一番良かったくらいです。もたれる面もなく折り合いも良かったです。ただ、今日はＧ１でメンバーが強かったです」