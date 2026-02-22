◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、今季初実戦となる壮行試合・ソフトバンク戦を１６安打１３得点の大勝で飾った。試合後に取材に応じた井端弘和監督は「打線は非常に活発だったなと思いますし、満足することなく、さらに上げていけたらいいかなと思います。（ピッチクロックは）秋の強化試合よりは、だんだん良くなったなと思います。初めての宮城投手、伊藤投手も、普通にやっていた。キャッチャーが、特に慣れてきたっていうのが非常に大きいのかなと思ってます」と語った。

侍ジャパンは初回に先発の曽谷龍平投手（オリックス）が先取点を奪われたが、１点を追う裏の攻撃で、無死満塁から佐藤輝明内野手（阪神）の適時内野安打や、森下翔太外野手（阪神）が左翼線線への適時二塁打などで４点を奪って逆転に成功。２回にも２四一、二塁で佐藤輝が左翼線に運ぶ２点適時二塁打を放ってリードを拡大。３回無死一塁では、坂本誠志郎捕手（阪神）が上茶谷の内角直球を捉えて左翼ポール際へチーム１号となる２ランをたたき込んだ。

侍ジャパンの猛攻は止まらず、５回にも加点した。２死から敵失で１点を追加し、さらに一、三塁から佐藤輝が中越えに２点適時二塁打。続く森下も左翼席への豪快２ランで続き、一挙５点を奪った。阪神勢では佐藤輝が３本の適時打を放って５打点、坂本と森下がそれぞれ２ランをマーク。阪神３選手で１１打点の大暴れで、大勝に導いた。

投手陣では、先発の曽谷が２回２失点だったが、３回から２番手で登板した伊藤大海投手（日本ハム）は２回１安打無失点と好投。５回からマウンドに上がった宮城大弥投手（オリックス）は、２安打と１四球で２死満塁のピンチを背負ったものの、得点を与えなかった。試合は７回表終了後に雨天コールドで終了となった。