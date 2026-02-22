ミラノ・コルティナ五輪を日本の民放テレビで見ていると、スノーボード、フィギュアスケート、スピードスケート、スキー・ジャンプなど、日本選手がメダルを獲得した競技・選手ばかりが話題にされている。それを見ると今回の冬季五輪ではすっかり日本選手が主役だったようにさえ感じる。たしかに過去最多のメダルを獲ったのだから、日本選手団が大きな成果を上げたのは間違いない。

ただヨーロッパの人に「ミラノ・コルティナ五輪で最大のヒーローは誰だったか」と尋ねたら、必ずしも日本選手の名前が真っ先にあがるとは限らない。おそらく「クレボ」の名を叫ぶ人が相当数いるのではないだろうか。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】

クレボ・ステップ

ヨハンネス・ヘスフロト・クレボ（ノルウェー）は今大会、クロスカントリースキー（距離競技）の10キロ＋10キロスキーアスロン、スプリント・クラシック、10キロ・フリー、男子30キロリレー、男子団体スプリント・フリー、さらに21日に行われた男子50キロ・マススタート（クラシカル）でも優勝し、全6種目完全制覇を達成した。一大会で6個の金メダルを獲得し、過去最多のエリック・ハイデン（スピードスケート）の5個を更新した。クレボは21歳で初めて出場した2018年平昌五輪で3個の金メダルを獲得、2022年北京五輪でも2個、そして今回の6個を合わせて通算獲得数も11個となり、冬季五輪史上最多記録（これまでは8個）を更新した。

クレボ選手（本人の公式インスタグラムより）

クレボの活躍は深夜、NHK総合テレビの実況中継で放送されたから、それを見た視聴者の間では話題となった。とくに「クレボ・ステップ」と呼ばれる彼独特の滑りが鮮烈な驚きと衝撃を与えた。

クロスカントリースキーの選手は通常、上り坂では平行に保ったスキーを交互に滑らせて上る。斜度がきつい場合はスキーを逆ハの字にし、エッジを効かせて上る。ところがクレボは滑らない。まるで、スキーではなくシューズを履いて雪のない坂道を上るかのように、膝を高く上げ、力強く雪面を踏みしめて前に進むのだ。足下を見ず、クレボの走行姿勢だけ見れば雪の上とは思えない。ガシガシと、走っている姿そのものにしか見えない。

その独特の走法は、考案者である祖父からの秘伝。いわばクレボ家の一子相伝の技のようなものと言われる。もちろん、他の選手も導入を試みているが、そう簡単に真似できないところにクレボの無敵の強さの理由がある。

「相当な脚力、上半身と腕の力と持久力が必要でしょうね」

と教えてくれたのは、冬季五輪に4度（リレハンメル、長野、ソルトレークシティー、トリノ）の出場経験を持つ元クロスカントリースキー女子日本王者の横山寿美子さんだ。

「30メートルとか短い坂ならまだしも、100メートルくらいの長い坂をクレボ・ステップで上ったら、乳酸がたまってその後のレースに影響が出るでしょう。そうした悪影響を感じさせないところにクレボの凄さを感じます」

このような滑り方を日本選手たちは発想した経緯はないのだろうか。

「夏のトレーニングで、クレボ・ステップのような動きで上る練習はよくやります。夏ですから雪のない坂です。でもその走り方を雪の上ですることは考えたこともありませんでした。私たちクロスカントリースキーの選手はどうしても〈スキーを滑らせる〉という強い思いがありますから」

ワックスの“効き”が前提

確かに平地であれば一歩一歩踏みしめて走るより、スキーを前に滑らせた方が圧倒的に速く前に進める。下り坂は言うまでもない。だから上り坂でも滑らせる意識に選手たちは支配されてきた。その固定概念をクレボ家が打ち破った。少しでも滑らせた方が速いという先入観を、クレボは力強く素早いステップで凌駕したのだ。

「日本でも、クレボ・ステップを目にする機会はあるんですよ」

横山さんが面白い事実を教えてくれた。

「クロスカントリースキーを始めたばかりの子どもたちは、パタパタとあのようなステップを踏むことがあります。スキーをうまく滑らせることができないからです。それで私たち指導者は『もっとスキーを滑らせなさい！』と教えるのですが、クレボによってその概念が破られました。子どもたちは速く登りたいという思いで動いています。クレボ・ステップは人間の本能の動きなのかもしれませんね」

さらにもうひとつ重要な側面があるという。

「あのクレボ・ステップは、ワックスの“効き”が前提です。ノルウェーをはじめヨーロッパの強い国々は、大勢の優秀なワックスマンたちでワックス・チームを構成しています。そうしたバックアップ体制もクレボ・ステップを支える大きな力だと思います」

たとえ日本選手が相当な努力を重ねてクレボ・ステップを身につけ、蓄積する乳酸に負けない持久力を養ったとしても、あらゆる気象条件で刻々と変化する雪面に対応するワックスを選手に提供できなければ、技術が生かせないことになる。

科学全盛のスポーツ界で、常識を打破するクレボ・ステップは果たして、科学的な新技術なのか、あるいは素朴な職人芸的な発想の賜物なのか。私はそこにも興味を感じる。

400メートルからマラソンまで優勝するようなもの

滑った方が進むと考えられているスキー界の中で、「技術と体力さえあればこっちの方が速い」と確信し、理屈や理論を凌駕したクレボ・ステップは、選手の感性の賜物であり、気合いと情熱の成果とも言えるだろう。その意味では決して新しいシステムが生み出した新技術でも発明でもない。それが、“肉体こそすべて”のスポーツの“真髄”に通じて、痛快な気がする。

短い距離から長い距離まで網羅し、クラシカル走法もフリースタイルも厭わずあらゆる種目で頂点を狙うクレボの存在をテレビ中継の実況アナウンサーが「陸上競技で言えば、短距離の100メートルからマラソンまで優勝するようなもの」と表現していた。陸上競技ではありえない快挙をクロスカントリースキーでクレボが現実にしている。私も驚異的なことだと胸を躍らせたが、選手の感覚からすると「それは少し違うかなと感じています」と、これも横山さんが教えてくれた。

「クロスカントリースキーには、陸上競技の100メートルほど短いレースはありません。ですから、400メートルからマラソンまで、くらいだと思います。それに、短い距離が得意な若い選手が持久力をつけて、だんだん長い距離のレースでも勝つようになる例はクレボ選手に限らず過去にたくさんありました。クロスカントリースキーではありえることなのです」

クレボの圧倒的強さに感嘆するあまり、極端な形容詞を並べがちだが、競技の特性を理解せずに驚きすぎるのもまた戒めるべきと教えられた。それにしても、クレボが日本のファンの前であの力強くエネルギッシュなステップを見せてくれる機会は今後あるだろうか。メダルを獲った種目ばかりでなく、いまは日本選手の活躍が見られないクロスカントリースキーが活気づく未来も見たいものだと思う。

実はミラノ・コルティナ五輪から採用された魅力的な新種目がある。日本選手は出場できなかったせいもあってか、日本ではほとんど注目されなかったが、《スキーモ》と呼ばれる山岳レース（正式名はスキー・マウンテニアリング）。スキーで滑ったり、スキーを脱いでブーツで山を駈けたり、いわば雪上のトレイルランニングのような冒険的なレースだ。トレイルランニングは一般の愛好者も多く、世界の頂点を競う日本選手も多い。スキーモに憧れ、スキーモを志す日本人はきっとたくさんいるだろう。冬のスポーツの新たな展開が楽しみだ。

スポーツライター・小林信也

デイリー新潮編集部