プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日、自身のインスタグラムを更新。自身がプロデュースするコスメブランド「Luarine（ルアリン）」を3月にローンチすると発表した。

本田さんは「この度、念願のコスメブランド【Luarine（ルアリン）】を立ち上げました」と報告。「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ商品を作りたい”幼い頃からそんな想いを抱き続け、少しずつ形にしてきました。そして今日ついにこの日を迎えられたこと、本当に本当に嬉しく思います」と喜びをつづった。

商品開発やデザインなど全ての過程に関わったことを明かし、「全てにおいて自分自身が携わったからこそ、何度も大きな決断を重ね、試行錯誤の連続でもありましたが、強いこだわりや想いを全て妥協せず商品に込めることが叶いました。ルアリンの誕生に携わり、支えて下さったチームの皆さまに心から感謝しています」と記した。

「大好きなメイクは、いつも私に勇気や自信を与えてくれる存在です」という本田さん。「特別な日だけじゃなくて、なんでもない日常にも、そっと寄り添ってくれる。メイクには、そんな力があると思っています。ルアリンが、日常の中にやさしく光を灯せる存在になれたら嬉しいです」と呼びかけていた。

ブランドの公式インスタグラムによると、コンセプトは「透明感ヒカリメイク」で、第1弾アイテムは美容液UV下地、ハイライターを予定しているという。