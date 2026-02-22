◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日 東京ダート1600メートル）

26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、国枝師の引退前ラストG1出走馬として送り出されたシックスペンスは9着だった。

騎乗した戸崎は「前に壁をつくって運ぶという話もあったのですが、凄くスタートを上手に出てくれたし、周りを見ながらハナに行く形になりました。それほど力まずには走れていたのですが、終始左に傾くようなところがあって、そこが少し気になりました」と語った。

レースは単勝2番人気のコスタノヴァが史上3頭目の連覇を達成。2着は3番人気のウィルソンテソーロ、3着には同レース牝馬初制覇を狙った1番人気のダブルハートボンドが入り人気上位3頭決着となった。

▼フェブラリーS フェブラリーハンデキャップとして1984年にG3で創設。94年にG2、97年にG1昇格。G1昇格の勝ち馬はシンコウウインディ。フェブラリー（2月）Sなのに99年は1月31日開催。メイセイオペラが勝った。