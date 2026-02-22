お笑い芸人の千原ジュニアさんが2月20日、自身のインスタグラムを更新。愛車フィアット「600（セイチェント）ムルティプラ」の車内写真を投稿し、反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 千原ジュニア 】 愛車フィアット「600ムルティプラ」 運転席写真を公開 「昔のハンドルってかっちょいい」 ファン反響





千原ジュニアさんは「今日の車内」というコメントを添えて、ベージュ色の円形ステアリングを中心とした車内の写真を投稿しています。ダッシュボードには丸型の計器パネルが配置され、クラシックなデザインが特徴的です。座席は赤いレザーシートで、千原ジュニアさんの黒いジーンズの膝元が写り込んでいます。







フィアット600ムルティプラは、イタリアの自動車メーカー・フィアットが1950年代〜60年代に製造していたモデル。コンパクトな車体に3列シートを備えた画期的なパッケージングの名車です。







ジュニアさんは2021年10月にこの自動車を購入したという動画を配信しており、約3年の歳月をかけて、「60年前のタクシー」を現代に合わせてフルチューン。カラーリングの刷新やエンジンの載せ替えなど、全面的なレストア（復元）が行われました。



この投稿に「素敵デスね〜」「スピードメーター？とかシンプルでかっこ良すぎる」「昔のハンドルってかっちょいい」「これがパワステだったら画期的」「ルパンだぁ〜五右衛門わあ〜乗ってますか？」「運転難しそう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】