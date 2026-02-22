◇侍ジャパンシリーズ 日本13-3ソフトバンク(22日、宮崎)

野球日本代表・侍ジャパンの佐藤輝明選手が、ソフトバンクとの強化試合で3安打5打点と躍動しました。

佐藤選手は「4番・サード」でスタメン出場。初回はノーアウト満塁で打席を迎えると、ソフトバンク先発の前田悠伍投手と対戦。4球目を打った打球はセカンドの前に落ちるボテボテの打球となり、セカンドの今宮健太選手が送球できず。ラッキーな内野安打で先制します。

2回は2アウト1、2塁の場面で、大江竜聖投手からレフトへのツーベース。走者2人を返すタイムリーとなります。

4回には先頭で四球を選ぶと、5回は2アウト1、3塁の場面で上茶谷大河投手からセンターオーバーのツーベース。この試合3安打目で、さらに5打点目とする活躍をみせました。

試合は悪天候の影響により、7回表が終了した時点でゲームセット。侍ジャパンは13-3と圧勝しました。

この日は5番に入った森下翔太選手が、ホームランを含む2安打4打点の活躍。坂本誠志郎選手もホームランを放っており、阪神勢の活躍が目立っています。