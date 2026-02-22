富山が徳島に逆転勝利！ 仙台、秋田、大宮、宮崎が3連勝スタート／J2・J3百年構想第3節
明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節が21日と22日に行われた。
22日開催の試合では、2試合で10得点を挙げ、2連勝スタートを切った徳島ヴォルティスがホームでカターレ富山と対戦。9分にルーカス・バルセロスの3試合連続ゴールで先制したが、16分に古川真人に同点弾を許すと、79分にチョン・ウヨンに直接フリーキックを決められたほか、84分にはキム・テウォンに追加点を奪われ、1−3で逆転負けとなり、徳島は初黒星を喫した。一方の富山は2連勝となった。
また、2連勝スタート同士となったFC岐阜といわきFCの一戦は、スコアレスで90分が終了。PK戦を5−4で制した岐阜が勝ち点「2」を獲得している。
そのほか、横浜FCは栃木シティに5−1で大勝し、FC今治はFC大阪に2−0で勝利して、それぞれ大会初白星を飾っている。
今節の試合結果、順位表、次節対戦カードは以下の通り。
【EAST-A】
ザスパ群馬 1−1（PK戦：5−6） モンテディオ山形
湘南ベルマーレ 1−0 ヴァンラーレ八戸
SC相模原 1−2 ブラウブリッツ秋田
栃木SC 1−2 ベガルタ仙台
横浜FC 5−1 栃木シティ
【EAST-B】
RB大宮アルディージャ 6−0 福島ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ 1−1（PK戦：4−5） 北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田 1−2 松本山雅FC
藤枝MYFC 1−1（PK戦：3−4） ヴァンフォーレ甲府
FC岐阜 0−0（PK戦：5−4） いわきFC
【WEST-A】
奈良クラブ 2−2（PK戦：4−5） 愛媛FC
カマタマーレ讃岐 0−3 アルビレックス新潟
徳島ヴォルティス 1−3 カターレ富山
FC今治 2−0 FC大阪
高知ユナイテッドSC 3−2 ツエーゲン金沢
【WEST-B】
テゲバジャーロ宮崎 2−1 サガン鳥栖
FC琉球 0−0（PK戦：14−13） レイラック滋賀FC
ロアッソ熊本 4−1 ギラヴァンツ北九州
大分トリニータ 2−0 ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC 1−0 レノファ山口FC
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（9／＋5）
2位 秋田（9／＋3）
3位 山形（8／＋2）
4位 湘南（6／＋4）
5位 横浜FC（3／＋2）
6位 八戸（3／0）
7位 群馬（1／−1）
8位 栃木SC（0／−2）
9位 相模原（0／−5）
10位 栃木C（0／−8）
【EAST-B】
1位 大宮（9／＋8）
2位 甲府（8／＋5）
3位 岐阜（8／＋3）
4位 いわき（7／＋3）
5位 藤枝（4／0）
6位 松本（3／−2）
7位 札幌（2／−2）
8位 磐田（2／−2）
9位 長野（2／−2）
10位 福島（0／−11）
【WEST-A】
1位 高知（7／＋3）
2位 徳島（6／＋8）
3位 富山（6／＋4）
4位 新潟（6／0）
5位 今治（5／＋1）
6位 奈良（4／−5）
7位 金沢（3／−1）
8位 愛媛（3／−1）
9位 讃岐（3／−6）
10位 FC大阪（2／−3）
【WEST-B】
1位 宮崎（9／＋4）
2位 熊本（7／＋4）
3位 大分（6／＋4）
4位 鹿児島（6／＋2）
5位 琉球（4／−2）
6位 鳥栖（3／−1）
7位 山口（3／−1）
8位 鳥取（3／−2）
9位 滋賀（1／−1）
10位 北九州（0／−7）
▼2月28日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 八戸
栃木C vs 湘南
群馬 vs 秋田
【EAST-B】
札幌 vs 岐阜
甲府 vs 松本
磐田 vs 福島
長野 vs 大宮
【WEST-A】
富山 vs FC大阪
愛媛 vs 徳島
【WEST-B】
鳥栖 vs 鹿児島
北九州 vs 滋賀
琉球 vs 宮崎
▼3月1日（日）
【EAST-A】
栃木SC vs 横浜FC
相模原 vs 山形
【EAST-B】
いわき vs 藤枝
【WEST-A】
今治 vs 新潟
金沢 vs 讃岐
高知 vs 奈良
【WEST-B】
山口 vs 鳥取
熊本 vs 大分
