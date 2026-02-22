J1¾º³ÊÁÈÂÐ·è¤ÏPKÀïÆÍÆþ¤Î·ãÆ®¡ª¡¡¥Û¡¼¥à³«Ëë¤Î¿å¸Í¡¢ÀéÍÕ¤òÇË¤Ã¤Æº£µ¨PKÀï½é¾¡Íø
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÏEAST¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¾º³ÊÁÈÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¡£º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¿å¸Í¤¬¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÎÉñÂæÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¤ò¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡Ù¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡¿å¸Í¤Ïº£µ¨³«ËëÀá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï1¡Ý3¤Î´°ÇÔ¡£Â³¤¯Âè2Àá¤Ç¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤ß¡¢PKÀï¤ÎËö¤ËÇË¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀéÍÕ¤Ï³«ËëÀá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢Á°Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤ÏPKÀï¤òÍî¤È¤·¤¿·Á¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö1¡×¤Ç¡¢PKÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ï¡¢23Ê¬¤ËÆ°¤¯¡£¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿ÀçÇÈÂç»Ö¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÇØ¸å¤ò¤á¤¬¤±¤¿Éâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿Ä»³¤Ë§¼ù¤¬ÎäÀÅ¤Ëº¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤à¡£Åö½é¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê¡¢¿å¸Í¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀéÍÕ¤Ï31Ê¬¡¢¸â²°ÂçæÆ¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÉ±ÌîÀ¿¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î°ÌÃÖ¤Ç½ÄÆÍÇË¤ò¸«¤»¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£ÈÓÅÄµ®·É¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÄÅµ×°æ¾¢³¤¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¤Ë»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¤È76Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤ÇÀéÍÕ¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òË¸³²¤·¤¿Ä»³¤¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¿å¸Í¤Ï1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÀéÍÕ¤Î¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¡¢¿å¸Í¤Î»³ËÜÈ»Âç¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢PKÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡PKÀï¤Ç¤Ï¡¢¸å¹¶¤ÎÀéÍÕ¤Î1¿ÍÌÜ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿üâ¶¶°íÚð¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤º¡¢°Ê¹ß¤ÏÃå¡¹¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£·Þ¤¨¤¿Àè¹¶¤Î¿å¸Í¤Î5¿ÍÌÜ¡¢ÈÄÁÒ·òÂÀ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥¥Ã¥¯¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¤³¤Î·ë²Ì¡¢5¡Ý3¤Ç¿å¸Í¤¬PKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¿å¸Í¤Ï3·î1Æü¤ËÀîºêF¤È¡¢ÀéÍÕ¤Ï27Æü¤ËÄ®ÅÄ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§5¡Ý3¡Ë¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡23Ê¬¡¡Ä»³¤Ë§¼ù¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
1¡Ý1¡¡31Ê¬¡¡ÄÅµ×°æ¾¢³¤¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
