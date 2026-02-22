「勝負したなかでのミス」“痛恨２失点”で連敗。福岡指揮官は０−２敗戦で課題言及も「下を向いている暇はない」
アビスパ福岡は２月22日、J２・J３百年構想リーグ、地域リーグラウンド第３節で京都サンガF.C.と敵地で対戦。０−２で敗れ、２連敗となった。
試合は０−０で迎えた32分に動く。ゴール前のビルドアップで、DF田代雅也からボールを受けたGK小畑裕馬のパスが短くなり、プレスに来ていたラファエル・エリアスに奪われる。無人のゴールへ流し込まれ、先制を許した。
さらに２失点目も守備の対応から生まれた。DF上島拓巳のヘディングでのクリアボールに反応した京都のマルコ・トゥーリオに決められ、リードを広げられた。
試合後のフラッシュインタビューで塚原真也監督は「攻撃の狙いをいくつか中盤のエリアでは出せましたけど、その後のシュートまで持ち込むところはチャンスがなかなか作れなかった。セカンドの拾い合いも、勝負になると思っていたところも、相手のほうが出足が速かった印象です」と課題に触れた。
１点ビハインドで迎えた後半については、「（２失点目は）うちのミスからの失点ですので、そこは勝負したなかでのミス。しっかり切り替えて。ただ、相手を引き出して背後というところは続けていこうという話はしました」と説明した。
次節は27日、アウェーでヴィッセル神戸と対戦する。塚原監督は「下を向いている暇はないと思うので、しっかり前を向いて、次の神戸戦に向かっていきたい」と前を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】パスが短く…福岡GKが痛恨ミスで先制許す
