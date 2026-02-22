LE SSERAFIM「CRAZY」、英国チャートに通算52週チャートイン！第4世代K-POPガールグループのチャートイン最長記録を樹立

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMの「CRAZY」が、英国「Official Physical Singles Chart」で通算52週チャートインした。同チャートにおいて、第4世代K-POPガールグループの楽曲の中でチャートイン最長記録を樹立し、再び「トップガールグループ」としての存在感を証明した。

■YouTubeでのMV再生回数も2億回に近づく

LE SSERAFIMの4thミニアルバム『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」は、2月20日（現地時間）に発表された英国「Official Physical Singles Chart」（2月20日～2月26日）で92位にランクインした。「CRAZY」は、2024年8月にリリースされて以降、着実に人気を集め続け、通算52週チャートインという大記録を達成した。

英国「Official Physical Singles Chart」は、英国オフィシャルチャートの詳細チャートで、1週間のCD、レコード、その他の実物（フィジカル）フォーマットの販売数をもとに順位が付けられる。「CRAZY」は、EDM系ハウスジャンルの楽曲で、個性のある歌詞や耳に残るサビが洗練された印象と強い中毒性を与える楽曲。5人のメンバーの魅力的なボーカルは、聴く人たちに快感を与え、大きな人気を集めた。

さらに「CRAZY」は、公演で「大合唱を巻き起こす曲」として大きな反響を呼んでいる。LE SSERAFIMの初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』では、すべての会場で大歓声を巻き起こした。特に「100万ボルトの電気 it’s pumping」や「All the girls are girling girling」という歌詞にあわせて、圧巻の大合唱と声援が話題を呼んだ。また、独特な演出が印象的なMVも注目を集めており、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて2月21日午前9時時点で再生回数2億回に近づいている。

LE SSERAFIMは、8月14日から16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、東京と大阪の2都市で強烈なパフォーマンスを披露する予定だ。世界中を席巻するLE SSERAFIMの『SUMMER SONIC 2026』初出演に、K-POPファンはもちろん、世界中の音楽ファンから大きな期待が寄せられている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

SINGLE「SPAGHETTI」

※韓国リリースは10月24日

■関連リンク

LE SSERAFIM JAPAN OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp