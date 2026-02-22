俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日に第7話「決死の築城作戦」が放送される。「仲野小一郎VS小栗信長」に圧倒された前週。信長の苦悩の咆哮、小一郎の命懸けの叫びに心震えた“超神回”となった。

第6話は「兄弟の絆」。大沢（松尾諭）に信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いがかかった。小一郎（仲野太賀）の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎（池松壮亮）の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ市（宮崎あおい）に信長への口添えを頼む。だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る…という展開だった。

「わしを侍大将に、ありがたいことじゃ。じゃが、気をつけられませ。わしは兄者とは違う。此度のことで、あなた様のことが大っ嫌いになり申した！わしを生かしておいたら、いつか寝首をかくかもしれませぬぞ！」

勝家（山口馬木也）ら信長の家臣たちが騒然となる「大っ嫌い」発言。小一郎の命を懸けた魂の説得は2人の男の心を揺さぶった。

小一郎の後ろで驚きの表情を見せた大沢。小一郎の叫びは続く。

「裏切り者であるわしを斬って、殿に忠義の証を見せるのじゃ！戸惑うことなどござりませぬ。わしがあなたを助けようとしたのは、兄者のためじゃ。あなたのことなどどうでもいいと思っておったのじゃ。さあ、斬ってくだされ！兄者のことをお助けくだされ！」

そう言って大沢に刀を渡し背を向けた小一郎。恐怖に震えながらも覚悟を決め目をつむり「直…すまぬ…」。

大沢は刀を構えるも、震える小一郎から小刀を抜き取り「斬れぬわ」と言って、自らもとどりを切り落とし、仏門に入ると告げた。「この者の非礼を、どうかそれでお許しくだされ」と信長を見つめた。

「あい分かった！」

覚悟を決めた2人の願いを信長は聞き入れた。その結果、秀吉は無事に帰還し寧々にプロポーズ。安どした小一郎は、直にほほ笑みかけ見つめ合った。

小一郎劇場に涙した第6話だったが、前週に続き大沢の男っぷりにも感動。そして、秀吉と小一郎とは対照的な兄弟…可愛がっていた弟・信勝（中沢元紀）の2度目の裏切りを許さず勝家に斬らせた信長の声にならぬ叫び…。呼吸が乱れ、血管が浮き出た顔が歪む。「なぜじゃ…なぜじゃ…なぜじゃ信勝！信勝！信勝…」。心に闇を抱えた過去、そして市に見せる“素の信長”。「もしかしたら、見てみたかったのやもしれぬ…（弟が）兄を見殺しにして、のし上がろうとする姿をじゃ」――。小一郎、信長、大沢、勝家、利家、そして黒幕が信長だと知っていても信長を信じ、小一郎を信じた秀吉…それぞれの名演に心震えた神回だった。

◇石井 道子（いしい・みちこ）絵描き。千葉県生まれ。清野菜名と松下奈緒がダブル主演を務めたテレビ朝日の昼帯ドラマ「トットちゃん！」（2017年10月期）劇中画を手掛ける。「ALL OF SHOHEI 2023 大谷翔平写真集」「スポニチ URAWA REDS 2023 浦和レッズ特集号」（スポーツニッポン新聞社）などにイラストを掲載。スポニチアネックスでの大河絵連載は「鎌倉殿の13人」（2022年）から始まり5年目。