阪神の森下翔太外野手（25）が21日に放送されたテレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演。初見の投手でも初球にバットを振ることができる自身の打撃について語った。

番組キャスターを務める前西武監督の松井稼頭央氏（50）が沖縄・宜野座で行われていた阪神の春季キャンプを訪問し、森下との特別対談が実現した。

まずはWBCメンバー入りについて聞かれ、「自分の今の技術、ポテンシャルで通用するのかっていう自分に対する期待と多少の不安とっていうのが素直な気持ちかな、と」と語った森下。

右打ちの外野手は鈴木誠也（カブス）と森下の2人だけであることについては「（監督の）井端（弘和）さんもおっしゃってましたけど、やっぱり勝負強さってところを評価してもらってWBC（メンバー）に入ったと思ってるんで。鈴木誠也さんはメジャーでも活躍してて外国人の投手も慣れているっていう状況のなかで自分はまだ慣れてないっていう部分と、年齢でいってもまだ野手でいったら最年少になるのかなって思うんで。やっぱり、そこの経験の差っていうのはあると思うんですけど、勝負強さっていうのは自分も自信を持ってやっているところでもあるので、ここぞっていうところで一本出せる打撃っていうのは心がけてやりたいなと思ってます」と前向きに語った。

森下の勝負強さは対戦相手の各チームが苦しめられてきたところ。特に松井氏は昨年10月16日に行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦（甲子園）で延長10回に初球をサヨナラ本塁打した森下の打撃が印象に残っているという。

「初球からあれだけ振れる。なおかつ仕留めにいける。どういうふうな思いで打席に立つとか、どういう準備をして打席に立たれてるのかなとずっと思ってて」というレジェンドの問いかけに、森下は「気持ちとしてはあまり普段とは変わってないんですけど、実際」とコメント。松井氏はこの回答に思わず「えっ？」と大きな声を出した。

これに「ふふふっ」と笑みをこぼした森下は「決めたらカッコいいなぐらいな。そんな軽い感じで思ってて」とあっけらかん。

「初球から振れる要因は、自分のなかでも考えたんですけど。やっぱりタイミングの合わせる位置っていうのが（投手が）足を上げて下ろしてる時に自分はタイミングを取ってるんですけど、足上げてるこの時間っていうのは投手にいろんな種類がいるんですけど、離れちゃえば同じなんで、そこに合わせるっていうのを意識しているんで。あんまりタイミングで苦労はしてないですね」と続けた。

「初見の投手でもそういうところで初球からでもいけるっていうことなんですか？」と質問を重ねた松井氏に対して、森下は「そうですね。初見だからこそ初球からいきたいっていう」とキッパリ。

WBCで対戦するのは、ほぼ初見の投手ばかり。それだけに森下の言葉はあまりに頼もしい。

「そこが自分の一つの良さだと思ってるんで。なんか変わったことをしようとも思ってないので。やっぱり、いいところは伸ばして、課題のところをしっかり考えながらっていう形でWBCまでの期間になるべく100％に近い状態でやりたいなと思っています」としっかりした口調で話していた。