パキスタン・ペシャワル近郊の難民キャンプで、今井さんが贈ったかばんを背負う子ども＝2025年1月（三方舎提供）

アフガニスタン難民が製作に関わるじゅうたんの販売を通じ、その子どもを支援する会社が新潟市にある。「三方舎」は収益の一部を使い、アフガン国境地帯の難民キャンプに文房具を届ける取り組みを続ける。買い付けのたび、現地で子どもたちに接する今井正人社長（56）は「アフガンの教育環境の厳しさを知ってほしい」と話す。（共同通信＝奈良幸成）

父の経営する家具店を1996年に兄と継いだ。店ではじゅうたんも扱っており、2002年に「ギャッベ」と呼ばれるイラン南西部のじゅうたんの買い付けで初めて中東を訪問。当時は米中枢同時テロ直後で、首都テヘラン近郊では米国による侵攻で自国を追われた多数のアフガン難民を目にした。

ギャッベ製作の仕上げに難民が従事していると知ってキャンプを訪れると、子どもたちがノートや黒板の代わりに地面に字を書き、授業を受けていた。子育て中だった今井さんは、自身の子が同じ境遇だったらと想像し「見て見ぬふりはできなかった」と振り返る。

以後、年2回の買い付けのたびキャンプへ赴き、これまで鉛筆や消しゴム、かばん、教科書など計約8千人分を届けた。「目を輝かせて喜ぶ姿が忘れられない」と今井さん。消しゴムのくずを練って再利用する子もいた。

2011年に独立し、じゅうたん製作にも携わる三方舎を設立。扱う製品は羊毛の素朴な味わいや派手すぎないデザインが売りで、和のインテリアにもなじむという。2024年4月から仕入れを始めたアフガン東部ガズニ州産のじゅうたんは、これまで約650枚を販売した。

多忙で現地に行けない時期もあったが、通算で10年以上支援を続ける。NPO法人「国連UNHCR協会」（東京）によると、アフガンから近隣諸国に逃れた難民や亡命希望者は2025年12月時点で約520万人に上り、子どもを学校に通わせられない家庭も多い。今井さんは「じゅうたんを使うことで、現地の人々に思いをはせてほしい」と話した。

贈られたかばんを手にするアフガン難民の子どもたち（前列）と今井さん（後列右から3人目）＝2025年1月、パキスタン・ペシャワル近郊（三方舎提供）