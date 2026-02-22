「良すぎて2色目買った！」【UNIQLO：C】40・50代も穿きやすい「優秀スウェパン」

スウェットパンツを使ったコーデは部屋着っぽくなりそう……と思いがち。大人も上品に穿きやすい一本に出会えれば、デイリーに活躍させたいところ。そこで今回は【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】から、素材やデザインにこだわりを感じられる「優秀スウェパン」を紹介します。楽ちんさはそのままに、ラフになりすぎないのが魅力です。

カジュアルなのに上品な大人のスウェパン

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

@yuki__wearさんが「良すぎたので2色目Navy追加」したというスウェパン。公式サイトによると、表は「適度なハリ感」があり、裏は「滑りが良くはき心地も快適」とのこと。センターライン入りでラフさは控えめになり、縦長に見えそうです。全5色展開ですが、ネイビーやブラックならきれいめに寄せやすく、大人らしく上品に穿ける予感。

ジャケットコーデもこなれ感たっぷりに

ついカジュアルに着こなしがちのスウェパンですが「スウェットストレートパンツ」ならジャケット合わせもおすすめ。ジャケットやきれいめな小物を選べば、こなれ見えを狙えそうです。シャツ合わせで上品にまとめるのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuki__wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M