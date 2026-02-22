フィギュアスケート・エキシビション

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子シングルの銅メダリスト、中井亜美は真っ赤な衣装で登場。イタリアの観客を魅了した。氷上であるポーズを決めると、海外ファンから「信じられない」「マジでぶちかました！」と驚きの声が上がった。

鮮やかなジャンプ。笑顔で着氷するたび、観客席から大きな拍手が起きた。さらには、氷の上に寝そべって可愛らしいポーズも。17歳は大いに会場を盛り上げた。

X上の日本ファンから喝采が沸き起こっていたが、海外ファンはもはや驚き。様々なコメントが書き込まれた。

「アミ・ナカイ、マジでぶちかました！」

「アミ・ナカイ、みんなのプリンセスだ」

「可愛すぎるだろ」

「彼女は可愛らしくて、信じられないほど才能がある！」

「彼女がまだ17歳だなんて、本当にワクワクする」

「本当にカリスマ性にあふれてる！」

「もうっ、大好き」

「100%で、一点の曇りもない気品がある。私たちのファーストレディ」

17歳の中井はフリー演技後に人差し指で頬のあたりを触り、首をかしげたポーズを見せたことでも大きな話題に。エキシビションでも、新たな仕草が世界中の視線を集めた。



（THE ANSWER編集部）