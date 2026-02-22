楽ちんなのに上品。大人に似合う【最旬リラクシーボトムス】

大人のワードローブにあると心強いのは、着心地のよさと都会的なルックスを両立させたリラクシーなボトムス。スポーティーな素材にフリルを効かせた甘辛なデザインや、上品な光沢を放つイージーパンツ、体型カバーを叶える美シルエットなワイドパンツなど、日常を快適かつ華やかに彩る名品が揃いました。

【シンゾーン】センタープレスと光沢のある素材感を洗練を纏うイージーパンツ

「BRIGHT TRACK PANTS」\26,400

上品な光沢を放つスーパーブライト糸を使用したジャージ素材のイージーパンツ。ワイドストレートの美しいシルエットに、ウエストの「RUNNING」の織りネームがスポーティーなアクセントを添えます。

【アーバンリサーチ】側章風のフリルがアクセントのトラックパンツ

「FRILL TRACK PANTS」\23,100【crinkle crinkle crinkle×URBAN RESEARCH】

スポーティな素材感と優美なフリルが融合した【クリンクル クリンクル クリンクル】の別注トラックパンツ。リラックス感のあるストレートシルエットがスポーティになりすぎず、裾のジッパーを開ければフレアシルエットに変化するため脚長効果も期待できます。

【ガリャルダガランテ】快適さと美シルエットを備えた即戦力ワイドパンツ

「ワイドイージーパンツ」\19,800

きちんと感をキープしつつ、ストレスフリーな履き心地と体型カバーを同時に叶える、大人の“ほしい”を詰め込んだワイドパンツ。上品な佇まいを演出し、シーズンレスに活躍するさらりとした素材感が落ち感を表現。裏地付きで透け感もなく、自宅で手洗いが可能。オンラインストアおよび2026年3月5日（木）オープンのルミネ立川店限定販売。

【RHC ロンハーマン】フェミニン × スポーティが新鮮なナイロンスカート

「フリル ナイロンスカート」\34,100【ジェーン スミス フォー RHC】

フェミニンとスポーティーをテーマにした【ジェーン スミス フォー RHC】のスカートは、上品なシルエットに裾のフリルが可憐さを添え、バックスリットで動きやすさも確保。機能性素材による着心地の良さも魅力で、スウェットなどのカジュアルな装いにも最適です。

リラックス感がありながら、手抜きに見せないきれいめボトムスは、忙しい大人の毎日を支える味方。機能性と美しさを兼ね備えた1着を取り入れて、春のお出かけをより軽やかに、自分らしく楽しんでみませんか。

※価格はすべて税込みです