ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪でGoogleが仕掛けた遊び心が話題を呼んでいる。22日現在、Google検索で「オリンピック」と打ち込むと、画面を横切る“謎の影”が……。ネット上で「ほんとだぁ！（早速やってみた）」「お前…あの時の！！！！www」と絶賛の嵐となった。

それは、ウルフドッグの登場だ。

スキー女子距離（クロスカントリー）団体スプリントで2歳のチェコスロバキアン・ウルフドッグ、名前はナズグル君が乱入ハプニングを起こし、世界の注目を浴びた。22日現在、Google検索で「オリンピック」と打ち込むと、ウルフドッグらしき犬を画面の左から右へ駆け抜けていく。

オリンピックを検索するユーザーへの粋な計らい。

X上に、この情報が拡散され、早速試したユーザーが続出。「こーゆのすき」「ほんとだぁ！（早速やってみた）」「本当だ！！！」「ナズグルちゃん大スターだね」「ほんとだ、PCでも横切ったw」「お前…あの時の！！！！www」などの声が上がり、大好評となっていた。



（THE ANSWER編集部）