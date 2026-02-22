◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

２０２５年にプロ野球の現役を引退した、元阪神タイガースの原口文仁さんが、初マラソンで５時間２４分１７秒（速報値）で完走した。原口さんは、２０１９年１月に進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がんの手術を受けて同年６月に復帰した。

昨年、１６年間の現役生活にピリオドを打った。新しいスタートで大阪マラソンに挑戦し「思っていた以上に苦しかった。沿道や一緒に走ったランナーが声援を送ってくれて完走できた。一人だったら走りきれない」と声援に感謝した。３６キロ以降は足が重くなり、目標としていた４時間半には届かなかった。それでも「約２万人の人には感謝を伝えられたかな」と充実の笑みを浮かべた。

家族の応援も力になった。３人の子どもたちからの応援メッセージが書かれたシューズを履いての完走に「うれしいですね」とにっこり。ゴール後には子どもたちのお手製メダルを首にかけ、パパの表情に戻った。