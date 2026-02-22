５回２死二塁、２ラン本塁打を放つ森下翔太

写真拡大

◆「ラグザス　侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

　３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、今季初実戦となる壮行試合・ソフトバンク戦を１６安打１３得点の大勝で飾った。これまでＷＢＣで日本が優勝した過去３度のＷＢＣイヤー初戦は０６年が１２球団選抜に７―０、０９年が巨人に１０―０、２３年がソフトバンクに８―４といずれも勝利。敗れた１３、１７年の２度は４強止まりとなっているだけに白星発進は本大会に向けて吉兆となった。

　◆ＷＢＣイヤーの日本代表初陣とＷＢＣ成績

▽０６年（２月２４日）　７○０　１２球団選抜　→　優勝

▽０９年（２月２１日）　１０○０　巨人　→　優勝

▽１３年（２月１７日）　０●７　広島　→　４強

▽１７年（２月２５日）　０●２　ソフトバンク　→　４強

▽２３年（２月２５日）　８○４　ソフトバンク　→　優勝

▽２６年（２月２２日）　１３○３　ソフトバンク　→　？