◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）

今年最初のＪＲＡ・Ｇ１に１６頭が出走し、１番人気のダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は３着。１９９７年のＧ１昇格後初の牝馬制覇はかなわなかった。

昨年１２月のチャンピオンズＣを制するなどＪＲＡ７戦７勝と無類の強さを誇っていたが、Ｇ１昇格後は牝馬の連対も一度だけ（２０００年ゴールドティアラ２着）という「牡馬の壁」は厚かった。

クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が史上３頭目の連覇を達成。勝ちタイムは１分３５秒４。３番人気のウィルソンテソーロ（川田将雅騎手）が２着に入った。

坂井瑠星騎手（ダブルハートボンド＝３着）「いつも通り状態は良さそうでした。初めての芝スタートでうまく進まずモタモタするところがありましたし、勝負どころで少し戸惑うようなところもありました。それでも強い勝ち馬に食らいついて、改めて力があると感じました」

岩田望来騎手（ブライアンセンス＝４着）「ゲートは出ましたが、両サイドから挟まれてひるんでしまい、流れに乗れず後方からになりました。そこからリズムを取り直せましたし、最後は上位３頭と同じような脚を使ってくれました。前半に流れに乗れていればもっと際どかったと思いますし、Ｇ１初挑戦ということを考えればよくがんばってくれています。馬は今が充実期です」

岩田康誠騎手（オメガギネス＝５着）「勝負しに行きましたが、馬場が滑るのかな。４コーナーではよしと思ったが、手応えが消されてしまう感じだった。ゲートを出てうまく運べましたが残念」

富田暁騎手（ペプチドナイル＝６着）「外枠でしたしやりたい競馬をしようと思っていて、良いところで収まりました。コーナーから馬の気持ちと相談しながら動いていきましたが、本当にリズム良く、雰囲気も良かったです。直線に向いても手応えが良かったので、一瞬夢を見ました。直線は長かったですが、すごく馬はがんばってくれました。僕もこの馬に競馬を教えてもらいましたし、またこの舞台に帰ってこられるようにがんばりたいです」

横山武史騎手（ナチュラルライズ＝７着）「スタートはあまり速くないので、中央のレースだとこれくらいのポジションになるかなと想定通りでした。少しハミをかみましたが、コスタノヴァの後ろで脚をうまく溜められたし、さすがＧ１馬だけあって最後までジリジリと脚を使ってくれました。負けてはしまいましたが、内容は悪くなかったと思います。稽古の感じは微妙でしたが、競馬に行って動きはすごくよかったです」

三浦皇成騎手（ラムジェット＝８着）「ゲートで後肢を落とす形で出て、いつも以上に進んでいかなかったです。直線も伸びませんでしたし、ゴール後の歩様も乱れていました。大事に至らず無事だといいのですが」