侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流し、ブルペンで計３９球を投げ込んだ。

球を受けた坂本誠志郎捕手は、ソフトバンクとの壮行試合後に取材に応じ、「すごく再現性の高いピッチングを取らせていただいた」と驚がく。経験豊富なチーム最年長３６歳右腕の投球を受け、「いろんなことが、自分の中でもこういう風に抑えれるんじゃないかとか、こういう風に投げていけばいいんじゃないかっていう、いろんな発想も出てきました。あれだけの実績ある方なので、そこもコミュニケーションを取って、こっちからもこんな風なのどうですかとか、いろんな発信をしてしっかりやれたらいいなと思います」と、充実感を漂わせた。

菅野はこの日、侍ジャパンのウェアを身を包んでサブグラウンドに登場すると、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュと談笑。練習前の投手陣の円陣では拍手で迎えられた。ウォーミングアップでは高橋や北山らと言葉を交わした。

メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オリオールズで唯一１年間ローテを守り、多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強い。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投した。今大会は先発の一角として期待されている。