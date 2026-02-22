【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0 柏レイソル（2月21日／メルカリスタジアム）

【映像】左右に動いて駆け引き→パネンカ完全セーブ

鹿島アントラーズGK早川友基が、絶体絶命のPKを止めた裏側にあった“極限の心理戦”を明かした。柏レイソルのFW細谷真大のパネンカを微動だにせずキャッチした名シーンは、徹底的な駆け引きによる「一か八かの勝負」だったという。

2月21日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、鹿島はホームで柏を2−0で撃破。早川にとって最大の見せ場となったのが前半25分のシーンだ。自陣ペナルティーエリア内で自身が柏のDF山之内佑成を倒してしまい、痛恨のPKを献上。しかし、PKキッカーの細谷がど真ん中を狙ってふわりと浮かせたチップシュート（パネンカ）を完全に読み切り、易々と胸に収める。その直後には約60mの超絶パントキックで決定機を演出するなど、昨季J1最優秀選手（MVP）の実力と貫禄をまざまざと見せつけた。

SNS上のファンからは「先に動かない」ことを絶賛されたシーンだが、本人は試合後のインタビューで、この場面におけるヒリヒリとした駆け引きの舞台裏を告白。Jリーグ公式サイトが伝えている。

「自分がPKを与えて自分が止めないといけない状況だった。（だから）焦って先に動く、ということをキッカー側からしたら想像していると思った」

自らのファウルで与えたPKだからこそ、細谷が「早川は焦って必ず先に飛ぶ」と読んでくるはずだと予想。そこで早川は、あえてキックの直前に身体を大きく広げ、左右に細かいステップを踏んだ。

「なおかつ自分はステップを踏んで移動しながら（左右どちらかに）飛びますよ、という雰囲気を出していた。一か八かでしたけどね。それで止められたから良かったですけど、止められなかったら『なんで飛ばないんだ』と言われていたと思う。結果論ですけどね」

「PKで先に動かないのは無理です、さすがに」とも

つまり早川はあえて「左右どちらかに飛ぶ雰囲気」を出し、細谷にど真ん中を選択させるよう誘導したのだ。結果的にパネンカを冷静にキャッチしたが、もし左右どちらかに蹴られていれば、早川は棒立ちで失点していたことになる。そのリスクを背負っての決断だった。

さらに早川は、試合中のPK特有のメンタリティーについてもコメント。ペナルティーマークからゴールラインまで約11mしかないため、「PKで先に動かないのは無理です、さすがに。PKで先に動かないで止められたら化け物です」としたうえで、次のように語った。

「だけど、試合中は少なくとも、心理戦がかなり要求される。駆け引きが通用する。試合中だから、いろんなメンタリティーが働くし、相手も焦る。そういうところで駆け引きがある。PK戦とはまたちょっと違うPKでした」

微動だにせずボールをキャッチした冷静沈着な姿の裏には、リスクを背負う強靭なメンタリティーと、緻密な計算が隠されていた。Jリーグ最強守護神の凄みが、凝縮されたワンシーンだった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

