乃木坂46川崎桜、1st写真集で「17分間」オマージュショット ファンの間ですでに話題に
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第5弾が解禁された。
【写真多数】川崎桜1st写真集、書店限定特典一覧
今回公開されたカットは、グレーの制服風の衣装に身を包み、ポニーテール姿でバス停にもたれる一枚。自身が初めてセンターを務めた乃木坂46の5期生楽曲「17分間」をオマージュし、ニースの街で制服風の衣装を着てトラムに乗車して、歌詞の世界観を表現した。
先日解禁された書店別特典にも含まれていたこの「グレーの制服」カット。ファンの間ではすでに「もしかしてこのグレーの制服は17分間!?」「17分間風の制服がエモすぎる!!」など、大きな反響を集めている。写真集の本編では今回公開された先行カットのほかにも歌詞の世界観を表現した写真が掲載されている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
【写真多数】川崎桜1st写真集、書店限定特典一覧
今回公開されたカットは、グレーの制服風の衣装に身を包み、ポニーテール姿でバス停にもたれる一枚。自身が初めてセンターを務めた乃木坂46の5期生楽曲「17分間」をオマージュし、ニースの街で制服風の衣装を着てトラムに乗車して、歌詞の世界観を表現した。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。