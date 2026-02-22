ピン芸人のみなみかわ（43）とやす子（27）が21日放送のテレビ東京系「ゴッドタン」（土曜深夜1時50分）に出演。同番組きっかけで揉めた2人の仲直りを試みる企画「仲直りフレンドパーク」が行われた。

昨年放送された同番組の「みなみかわの相談相手オーディション」という企画にやす子が出演し「元からあまり好きじゃなかった方」とみなみかわに直接伝えていた。

また、今年に入っても「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）にやす子が出演し「リスペクトはあるんですけど、あんまり人間性が好きじゃない。でも面白くていいと思います」とみなみかわについて本音をこぼし、話題になっていた。

みなみかわは、やす子の当該発言などを報じた記事を引用し「私は悲しくないし心も疲れない。よかったなやす子」とX（旧ツイッター）でポスト。やす子も「明日の収録覚えてろよ〜」とやり返していた。

ポスト内で指していた収録がこの放送であり、オープニングでやす子は「昨日Xで私に対して火を焚きつけるポストをしてて、現実では言ってこないのにネット弁慶だなって思いました」と先制攻撃をした。

みなみかわも「私がいないところで悪口を言ってるんですよ。私、先輩として反応して“あげた”んです」と主張し、バチバチのまま番組がスタートした。