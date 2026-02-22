◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンの伊藤大海投手（日本ハム）が、ソフトバンクとの壮行試合の３回から２番手で登板。最速１４８キロで２回１安打無失点、１奪三振と好投した。

先発の曽谷（オリックス）の後を受けてマウンドに上がると、３回は１死から四球を許したが山川を外角のカットボールで遊ゴロ併殺に仕留める立ち上がり。４回は先頭の正木に左翼への二塁打、続く今宮に四球を与えて無死一、二塁のピンチを背負ったが海野を三ゴロ併殺、笹川を右飛に打ち取って無失点に封じた。試合後のヒーローインタビューでは「ピッチクロックだったり、いろんなことを確認しながら投げていたんですけど、緊張はしていました。試合前から自分のルーチンだったり、いろんなことを思い出しながら。でもいい時間になったかな」と振り返った。

３月開催のＷＢＣで初採用されるピッチクロックについては、「１イニング目はカウントダウンのところで気にしすぎている部分もあって、握り損ないとかもあった」と説明。それでも２イニング目からは修正し、「もう少し間をおけたなとか、ボールを替えるタイミングだったりを工夫ができそうだと思った。そういうところでもうちょっと詰めていきたい」と語った。

試合時間の短縮を目的にするピッチクロックは、ボールを受け取ってから無走者時に１５秒、走者がいる時は１８秒以内に投球動作に入る必要がある。ＮＰＢでは採用されておらず、対応を急いでいた。