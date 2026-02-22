ネイビーズアフロ・みながわ＆はじり、大阪マラソン完走「相方の“存在”を改めて感じました」
お笑いコンビ・ネイビーズアフロ（みながわ、はじり）が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」に出場し、フルマラソンを完走した。
【写真】ネイビーズアフロ、大阪マラソン完走で笑顔の2ショット
読売テレビは、特別番組『Osaka Metro presents大阪マラソン2026〜感謝の想い伝えten.〜』（前11：40〜後1：05 ※関西ローカル）で、中谷しのぶアナウンサーとゲスト陣が「感謝」をテーマに、ランナーたちの熱気を届けた。
番組ランナーを務めたネイビーズアフロの2人は、結成15年目の絆を感じさせる走り。沿道に笑顔を振りまきながら、4時間53分03秒（速報値）でゴールした。
■ネイビーズアフロ・みながわ コメント
走るなかで、関西のパワーを一身に感じました！沿道で応援してくれる皆さんが笑かしてくれたので、とにかく楽しく走れました！大阪は今年に入って一番気温が高い日だったので、ランナーにとっては過酷なコンディション。給水ボランティアの方々の的確な対応で、多くのランナーが救われました。皆さんの応援が力になったので、これからも愛していただけるように、一つ一つの仕事に手を抜かず、一生懸命やっていきたいと思います。
■ネイビーズアフロ・はじり コメント
42.195キロを通じて、となりにいてくれる相方の“存在”を改めて感じました。途中、足の痛みがきつく、完走できるか不安になりましたが、いつもロケでは頼りないみながわに助けてもらいました。これからも皆様に応援していただけるように、ロケではより一層、身体をはって頑張ります！
