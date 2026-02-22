◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日 東京ダート1600メートル）

26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、単勝10番人気のブライアンセンスは好走4着だった。

騎乗した岩田望はJ「ゲートは出たんですけれど、両サイドから挟まれてひるんでしまって、流れに乗れず後方からになりました。ただ、そこからはリズムを取り直せましたし、最後は上位3頭と同じような脚を使ってくれました。前半で流れに乗れてればもっと際どかったと思います。GI初挑戦ということを考えれば、よく頑張ってくると思います。馬も今が充実期です」と手応えを語った。

レースは単勝2番人気のコスタノヴァが連覇を達成。2着は3番人気のウィルソンテソーロ、3着には同レース牝馬初制覇を狙った1番人気のダブルハートボンドが入った。

▼フェブラリーS フェブラリーハンデキャップとして1984年にG3で創設。94年にG2、97年にG1昇格。G1昇格の勝ち馬はシンコウウインディ。フェブラリー（2月）Sなのに99年は1月31日開催。メイセイオペラが勝った。