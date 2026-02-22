長野県警は新年度の採用試験から、プロやアマチュアのスポーツ選手に特化したり、南信地域での勤務を希望する人を対象にしたりした新たな選考の運用を始める。

募集人員はそれぞれ若干名。今年度の採用試験の受験者数は延べ５００人を下回って過去１０年で最少となるなど減少傾向にあることから、多様な人材が受験できる仕組みを作ることで人材確保の強化を図る狙いがある。

県警警務課によると、今年度の採用試験には９６３人が応募。一方で、実際に受験した人数は過去１０年で最多だった２０１８年度の１０６４人から６割近く減少し、４７１人だった。

県警はこれまで、志願者に仕事内容を紹介する「オープンキャンパス」や若手の警察官らが母校などを訪れ、県警の魅力を紹介する「リクルーター制度」で採用強化を図ってきたが、受験者数の減少傾向は続いている。同課は民間企業の賃上げや、ワークライフバランスを重視する人の増加が背景にあるとみている。

こうしたことから、県警は、多様な人材に受験してもらおうと「スポーツキャリアアピール採用選考」を新設。現役、元選手を問わず、プロのスポーツクラブや実業団チームに所属し、２７年４月１日時点で３５歳以下、３年以上の競技経験がある人を対象としている。

５月から募集を開始し、７、８月に経歴を記入するアピールシートや適性検査、面接などによる試験がある。同課はスポーツ選手のセカンドキャリアとしての需要を取り込むことに加え、トレーニングや試合で鍛えた精神力や体力は警察官に求められる資質と合致しているとし、県警の仕事でも生かしてもらうことを狙いに挙げている。

南信地域での勤務を希望する人を対象にした「エリア採用」では、採用後は、飯田署や諏訪署など７署に優先的に配属され、それ以外の地域への転勤はない。

例年、南信地域の受験者が少ないことから、志願者のニーズに幅広く応えられるよう導入したという。

県警の長瀬悠警務部長は「やれることは何でもやるという考えで、様々な選択肢を用意することで、受験者を確保したい」と話している。