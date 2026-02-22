山下美月、彩り豊かな本格カオマンガイ披露「お店かと思った」「料理本出してほしい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/22】女優の山下美月が2月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカオマンガイを公開した。
【写真】26歳元乃木坂「お店かと思った」盛り付け美しい本格タイ料理
山下は「お昼はカオマンガイ」とつづり、料理家・平野レミが監修する「レミパン」を使って作ったカオマンガイを披露。食卓には、薄切りのレモンやきのこのソテー、ミニトマト、きゅうりが添えられたカオマンガイプレートと、前日に作った野菜スープが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「お店かと思った」「美味しそうすぎる」「本格的で尊敬」「さすがの腕前」「料理本出してほしい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山下美月、本格カオマンガイ披露
◆山下美月の投稿に反響
