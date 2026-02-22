＝LOVE大谷映美里、美ウエスト際立つミニ丈ピンクコーデ披露「スタイル良すぎてバグってる」「春服のみりにゃ優勝」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。春らしいコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「スタイル良すぎてバグってる」美ウエストのぞくミニ丈コーデ
大谷は「春服〜」とコメントし、チューリップとサクラの絵文字を添えて、ベビーピンクのショート丈カーディガンに、ワイドなダメージデニムを合わせた、春先取りのコーディネートを披露。ミニ丈から覗くウエストラインが抜群のスタイルを際立たせている。
この投稿には「スタイル良すぎてバグってる」「可愛すぎて息止まった」「ピンク似合いすぎて天才」「可愛いと綺麗のハイブリッド」「春コーデ真似したい」「春服のみりにゃ優勝」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
