乃木坂46池田瑛紗、膝上ミニスカ衣装姿披露「脚まっすぐで綺麗」「ビジュが天才」
【モデルプレス＝2026/02/22】乃木坂46の池田瑛紗が2月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、注目が集まっている。
【写真】乃木坂メン「脚まっすぐで綺麗」膝上ミニスカ衣装姿
乃木坂46の41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のセンターに抜擢された池田は、「こんにちは！瑛紗です」と切り出し、開催中のライブ「乃⽊坂46 Coupling Collection 2022-2025」「乃⽊坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect」への意気込みをつづった。また、「気づいたら片想いの衣装をそえて」と記し、グループの人気楽曲「気づいたら片想い」の衣装に身を包んだショットを披露した。淡いパープルのチェック柄に白襟、何層にも重なったフリルが印象的なワンピースで、白いソックスと黒のストラップシューズが美しい脚のラインを際立たせている。
この投稿には「脚まっすぐで綺麗」「衣装が似合いすぎる」「可愛すぎて息止まる」「ビジュが天才すぎ」「さらに輝いてる」「ライブ頑張ってね」「スタイル良すぎ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆池田瑛紗、楽曲「気づいたら片想い」の衣装で美脚輝く
◆池田瑛紗の投稿に反響
