タレントの辻希美(38)が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。受験を控える長男をめぐる大ピンチに見舞われたことを明かした。

辻は家族が相次いで体調不良に見舞われたことを明かし、「子供が5人になって、洗礼を受けた1カ月だった。4人から5人ってそんなに変わんないだろうって思ってたんだけど、やっぱり1人感染すると(他の子供への感染が)マジで早いし、すぐに広がる」と実感を込めて語った。

さらに、子供たちの看病に追われる中、長男の青空さんの高校受験が迫っているとし、「あやうく願書を出し忘れるところだった。周りの体調不良でバタバタしすぎて、そっちに気を取られちゃって。高校受験の手紙とかを出し忘れてて。ダッシュで即達っていうぐらい本当にバタバタしていた」と激動の冬を振り返っていた。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空を出産。10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空さんが誕生した。