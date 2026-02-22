文武両道だと思う「千葉県の私立進学校」ランキング！ 2位「専修大学松戸高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
首都圏の私立進学校は、伝統ある学びの場から新しい教育方針を打ち出す学校まで多彩で、それぞれに強みを持っています。学力だけでなく人間性や将来性を重視する校風も注目され、数々の優秀な人材を輩出してきました。
All About ニュース編集部では、2025年9月9〜16日の期間、全国10〜80代の男女250人を対象に、「首都圏の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、文武両道だと思う「千葉県の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部では、2025年9月9〜16日の期間、全国10〜80代の男女250人を対象に、「首都圏の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、文武両道だと思う「千葉県の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
2位：専修大学松戸高等学校／35票千葉県松戸市に位置する専修大学松戸高等学校は、進学率の高さに加え、部活動の活発さでも知られる中高一貫校です。全天候型のトラックやテニスコート、体育館など充実した運動設備を持ち、図書室のほかに自習室があるなど勉強施設も充実。硬式野球部は甲子園出場経験を持ち、学業とスポーツを両立する姿勢が評価されています。
回答者からは「野球部が甲子園常連で全国的に有名でありつつ、国公立や難関私大への進学実績も安定しているから」（40代女性／埼玉県）、「陸上のインターハイ出場や複数競技で全国レベルの実績があることや進学実績の高さも優れているから」（30代女性／東京都）、「学力も素晴らしいですがスポーツも活躍されていますし、野球やラグビーなど。優秀な成績を収めていると思います。県内でもトップクラスの進学校だと思いますし、多くの方が大学へ進学されているので文武両道を叶えている学校だと思いました」（30代男性／福岡県）、「東大を含む国公立大学や難関私大の合格者数が多く、陸上部や野球部など全国大会への出場を果たすなどの実績を上げていて、文武両道の印象が強いため」（60代男性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：渋谷教育学園幕張高等学校／96票文武両道を地で行く渋谷教育学園幕張高等学校は、千葉県千葉市にキャンパスがあります。東京大学への合格者数が14年連続全国トップ10入りするなど学業面での圧倒的な成果に加えて、クラブ活動やボランティアにも力を入れている点が特徴で、生徒の9割以上が部や同好会に所属して活動しています。国内外の舞台で活躍する卒業生も多く、多方面での活躍が期待されています。
回答者からは「校風が自由で知能ロボットコンテストで優勝したことがあるらしい物理部など知名度の高さから選択しました」（40代男性／愛知県）、「東大合格者トップ10常連ですよね。トップ大学への合格者を多数輩出しながらスポーツマンも同等に輩出してます」（40代女性／長崎県）、「千葉県でトップクラスの難関高校であり、東大京大など国立大学への進学者も多い。サッカー、テニス、少林寺拳法などの部活も盛んで人工芝のグラウンドや体育館などの施設も充実しています」（60代男性／兵庫県）、「水ト麻美さんや田中圭さんなどの出身校で、勉強もスポーツも芸術も優秀な印象があります」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)