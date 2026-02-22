なかやまきんに君、パンイチ猫フェイスの衝撃写真に反響「インパクトあり過ぎ」「誰かわからんww」
お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。猫の日（2月22日）にちなみ、衝撃の猫メイクショットを公開した。
【写真】パンイチ猫フェイスの衝撃写真を披露したなかやまきんに君
きんに君は「2月22日(ニャーニャーニャー)は猫の日。猫の写真で癒されて下さい」とし、2019年放送のMBS『よしもと陸上競技会 ザ・ゴールデン』(関西ローカル)に出演時の、「砲丸投げの時に現れた「ザ・猫」」の写真を投稿した。
さらに、「ライバルはあの伝説のミスター人間(7〜10枚目)」とつづり、下記のとおり“ミスター人間”、“ザ・猫”について説明を記した。
【ミスター人間とは】
「男でもなければ女でもない、性別を超越した男、ミスター人間」
→性別を超越した「男」という事は「男」ではないか？という噂あり
【ザ・猫とは】
「猫でもなければ人間でもない、猫と人間を超越した猫、ザ・猫」
→猫と人間を超越した「猫」という事は「猫」ではないか？との噂あり
顔のみ猫でパンツ一丁の衝撃ショットに、「すっごい身体」「元気出ました（笑）」「ワッキーでお茶吹き出しそうになった」「インスタ開けてコレはインパクトあり過ぎて…」「誰かわからんww」などの声が寄せられていた。
