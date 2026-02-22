元阪神タイガース・原口文仁氏、大病克服→現役復帰→フルマラソン完走 秋山拓巳氏と友情の並走
元阪神タイガース・原口文仁氏が、22日に大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」に出場し、フルマラソンを完走した。
【写真】大阪マラソン2026…ネイビーズアフロも激走！
読売テレビは、特別番組『Osaka Metro presents大阪マラソン2026〜感謝の想い伝えten.〜』（前11：40〜後1：05 ※関西ローカル）で、中谷しのぶアナウンサーとゲスト陣が「感謝」をテーマに、ランナーたちの熱気を届けた。
番組ランナーを務めた原口氏は、大病を乗り越え再びプロ野球の現役復帰を果たした不屈の男。阪神時代からの盟友・秋山拓巳氏がサプライズで登場し、友情の並走で番組を盛り上げた。5時間24分17秒（速報値）でゴールした。
■原口文仁 コメント
思った以上に苦しかったですね。中盤まではいいペースで走れていたのですが、35〜40キロぐらいは、足が重くなってきてキツかったです。コーチから、水分補給、エネルギー補給など、丁寧にアドバイス頂けたので助かりました。やっぱり沿道の応援が力になりましたね。通るところ通るところで「原口〜！」「原口〜！」と、皆さん声をかけて下さって。なんとか手を振り返したいと思っていたら、手を振りすぎて、途中、肩の三角筋がつっちゃって（笑）。でも、皆さんの応援で元気が出ました。野球選手を引退して、感謝を伝えきれていなかったファンの方々も多かったので、こんなビックイベントで機会をいただいて、皆さんに感謝を伝えながら走れた42.195キロ、本当に楽しかったです。
