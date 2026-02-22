衆院選を大勝で終えた高市政権への期待で、株高や円高など金融市場は動きを見せている。しかし、個人の生活や資産形成においては先行きへの不安も尽きないようだ。

【映像】好調な高市関連銘柄（一覧）

ニュース番組『わたしとニュース』では、街の人々の切実な声を聞くとともに、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏がそれらの疑問や不安にアドバイスした。

街頭インタビューでは、株価上昇に対する複雑な心境が聞かれた。

「また暴落がなければいいなと思いながら、専門家の方に聞けたらと思う。（バブルのようになったら）怖いですね」（40代・会社員）

「バブルのように弾ける時があるのか。そういう時が来るのかを懸念している」（50代・教員）

こうした「バブル崩壊」への懸念に対し、ニクヨ氏は「バブルのように弾けることは現状では考えにくくて、バブルの頃に比べると日本企業は稼ぐ力をだいぶつけてきていて、株価を見てもちょっと高めだが適正な水準にまだあるので、バブルのように弾けてしまうことは考えにくい」と冷静な見方を示す。

さらに、現在の株価について「バブルの頃は乖離するぐらい株価が上がってしまっていたが、今は企業の価値と考えても妥当な線、でもちょっと高めかなというところなので、ここから成長していけば、また上がっていく可能性ある」と解説した。

続いて、投資先についての悩みも寄せられた。

「外国株と株と日本株どちらも保有しているが、もしもっと投資をする場合、調子のいい外国株を買い増すべきですか」（30代・会社員）

これに対し、ニクヨ氏は日本株の比率を高める選択肢を提案する。「買い増してもいいとは思うけど、心配だなっていう人はちょっと日本株の割合を高めてみるとか。日本株なら為替のリスクはないじゃないですか。外国とかを気にしているんだったら、円高になった時の為替リスクとか、あとは国がいろいろと安定していないし、トランプ大統領になって揺れ動いてるところもあるので、日本の方は“政権も安定したし、いいんじゃないか”という人は、日本株を買えばいいのではないか」。

為替市場については、生活者としての切実な声が上がった。

「円安は大手輸出企業以外には恩恵が少ない。（円高への振れ具合が）足りない。このまま円安が続くのか」（50代・自営業）

ニクヨ氏は、現在の円安水準について「適正な水準は、今だと110円とかその辺りなのかなと思う。円高に傾いたとはいえ円安だと言っていて、円安が理由でエネルギー価格であったり、輸入物価が上がって、それで物価高が収まらないのではないかという考えだとは思うけども、もう円安耐性もできて、今の水準に私たちもだいぶ慣れてきたところもあって、この水準であれば企業も収益力などを回復していくことができるのではないか」と分析する。

「本当は製造業とかも含めると、まずは140円ぐらいがちょうどいい感じなのかなと思うけど、成長力を高めて、稼ぐ力をつけて、また110円、120円という時代に戻っていければいいのではないか」

また、これ以上の円安進行については否定的で「これ以上の円安は円安すぎる。海外に行った時の物価の違いを見て、『あれ？G7に入っている先進国だよね？おかしい、この差は…』と思ったりする。辛い思いを自分だけじゃなく、子や孫の世代に残しちゃうのは良くない」と懸念を示した。

また、NISA利用者からはこうした疑問も。「円安や円高が起きているが、どういう影響が起きて、どう資産管理すればいいか」（30代・会社員）

ニクヨ氏は、長期的な視点での運用をアドバイスする。「為替は円高にいった方が望ましいけれど、わからないから“50:50”でやればいいじゃないという感じ。GPIFという年金の運用をしているところも、外国株・日本株を1対1の割合で保有したりしているので、同じように国内株の割合を高めたりする。そして、大事なことはちょっと上がり下がりがあっても、為替以上に経済成長が進むかもしれないので、長期で考えて、漏狽してあまり売らないで、買い足す方で調整をしていくといいのではないか」。

（『わたしとニュース』より）