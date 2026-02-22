◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本１３−３ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンの森下翔太外野手が「５番・左翼」で先発出場し、３打数２安打４打点の活躍を見せた。１１点リードの５回２死二塁でソフトバンクの４番手・伊藤に対すると、カウント２―２から真ん中に入ったフォークを強振。快音を残した打球は雨空を切り裂き、左翼スタンドへと飛び込んだ。完璧な一発に、試合後のインタビューでは「追い込まれていたので、アプローチ重視で、角度もうまく付いて、場面的にもすごくいいホームランだったなと思います」と自画自賛だった。

森下は初回無死満塁でも左翼線に２点適時二塁打を放っており、第４打席までに２安打４打点。阪神勢では４番に入った佐藤輝明内野手が３本の適時打を放って５打点、坂本誠志郎捕手も２回無死一塁で左翼ポール際へチーム１号となる２ランを放っており、阪神３選手で１１打点の大暴れとなった。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真ら多くのメジャーリーガーが参戦。野手陣は、今後続々と合流する見込みだが、「自分のやるべきことは変わらないので。スゴイ選手たちは来るが、そこに負けないように、自分らしいプレーを心がけて頑張りたい」と闘志を燃やした。