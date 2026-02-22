JRA¸òÉÕ¶â¡¢»ÈÅÓ¼«Í³¤Ë¡¡26Ç¯¤«¤é¡¢Æ»Ï©À°È÷¤ÎÍ×·ïÅ±ÇÑ
¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¸þ¤±¤Î¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕÆ»Ï©À°È÷¤Ê¤É¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¿»È¤¤Æ»¤ÎÍ×·ï¤ò2026Ç¯¤«¤é¸¶Â§Å±ÇÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬22ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ï©¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¼ûÍ×¤¬³ÆÃÏ¤Ç°ìÃÊÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼«Í³ÅÙ¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡µÈÅÄÀµµÁÍý»öÄ¹¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡JRA¤Î¸òÉÕ¶â¡Ö´Ä¶À°È÷»ö¶È¡×¤Ï1972Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¾ì¤ä¾ì³°ÇÏ·ôÇä¤ê¾ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ23ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î39»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë·×53²¯±ß¤òµò½Ð¤·¤¿¡£»È¤¤Æ»Í×·ï¤ÎÅ±ÇÑ¤ËÈ¼¤¤¡¢¸òÉÕ¶â¤ÎÌ¾¾Î¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡ÖÃÏ°è¹×¸¥´óÉÕ¶â¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ»á¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ÈÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Ç¤â³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£Í×·ï¤Ï°ìÉô»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Îã³°¤â»Ä¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£