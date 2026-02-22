「認知症の検査」はいくらかかるかご存じですか？検査内容や原因も医師が解説！

認知症の検査方法とは？メディカルドック監修医が認知症の検査方法・検査費用・原因などを解説します。

監修医師：

上田 雅道（あたまと内科のうえだクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業。名古屋掖済会病院脳神経内科、豊橋市民病院脳神経内科、名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学、中部ろうさい病院神経内科医長を経て、あたまと内科のうえだクリニック院長に。医学博士。日本神経学会専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医、愛知県難病指定医、麻薬施用者免許、日本頭痛学会会員、日本認知症学会会員。

「認知症」とは？

認知症とは、記憶力、判断力、言語能力などの認知機能が脳の障害や全身の疾患によって低下し、日常生活に支障が出る状態です。

認知症の検査法

認知症は問診、認知機能検査、画像検査が重要であり、血液検査も行います。髄液検査を行うこともあります。

認知機能検査

質問形式のテストで記憶力、言語能力、注意力などを評価して認知機能の低下を判断します。

診察で認知症が疑われた場合に最初に行うテストであり、その結果によってさらに検査が進められていきます。

CT、MRI

脳出血や脳梗塞、脳腫瘍といった認知機能を低下させる原因がないか、特徴的な脳の萎縮がないかを調べます。

認知症の種類によって萎縮が目立つ部位にちがいが出るので診断に役立ちます。

脳血流シンチグラフィー検査

CTやMRIは脳の形態を調べる検査であるのに対して、脳血流シンチグラフィー検査は脳の機能を調べる検査です。

脳の機能が低下すると、検査によって脳血流が低下している様子を確認することができます。認知症の種類によって血流が低下する部位にちがいがあり診断に役立ちます。

PET検査

認知症の検査でPET検査をする機会は限られていますが、PET検査でアミロイドという物質が脳にたまっていないか調べることがあります。

アミロイドはアルツハイマー型認知症との関連があるとされています。

血液検査

血液検査で認知機能を低下させる病気がないか調べます。例えば、甲状腺機能低下症は患者数が多く、治療できる疾患であるため見逃さないことが重要です。他にも認知機能を低下させる病気で血液検査で診断できるものはたくさんあるので、可能性がある疾患については調べておく必要があります。

認知症の検査費用

CTやMRIの設備によって費用にちがいがあり、多くの場合は保険診療で検査をすると思うので自己負担割合によっても費用は変わってきます。

保険診療で自己負担が3割の場合、CTは約4500円、MRIは約6000円、脳血流シンチグラフィー検査は約21000円、PET検査は約75000円が目安です。[1]

認知症の主な原因

認知症を起こす原因は多くありますが、代表的なものを紹介していきます。

神経変性疾患

先に紹介したアルツハイマー型認知症が代表的ですが、パーキンソン病なども認知機能低下を起こします。

症状はゆっくりと進行していきます。記憶力や注意力の低下が目立ってきた場合は早めに病院を受診してください。

脳血管障害

脳梗塞や脳出血が原因で認知機能が低下します。

発症すると急に認知機能が低下し、脱力やふらつき、しびれといった症状も出てくることが多いので、すぐに病院を受診して診察を受けるようにしてください。

外傷

頭部の外傷による後遺症や慢性硬膜下血腫によって認知機能が低下することがあります。

慢性硬膜下血腫は頭部外傷後、数日からときに数ヶ月後に出血によって認知機能を低下させることがあります。CT検査で診断し、手術で回復することができるので見逃さないことが重要です。

その他

脳腫瘍は認知機能を低下させることがあります。手術で回復させることができる場合もあるのでCTやMRI検査が必要です。

脳炎や髄膜炎などの感染症も認知機能を低下させることがあります。原因によって抗生剤などの薬物治療で回復させることができる場合もあります。

他にも甲状腺機能低下症などの内分泌疾患、ビタミン不足などの栄養障害、正常圧水頭症なども認知機能を低下させることがありますが、治療をすることで認知機能が回復することがあるのでしっかりと調べることが必要です。

「認知症の検査」についてよくある質問

ここまで認知症の検査などを紹介しました。ここでは「認知症の検査」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

認知症患者に行うテストはありますか？

上田 雅道 医師

簡単な質問に答えてもらうことでアルツハイマー型認知症の可能性があるかどうかを判断する方法があります。診察では問診の一環として短時間で行うことができます。

認知症テストで行う3つの質問事項について教えてください。

上田 雅道 医師

「現在、困っていることはありますか。」「3ヶ月以内で気になるニュースはありますか。」の質問に対して「ない。」と答え、「現在、楽しみはありますか。」の質問に対して具体的に答えた人は、その後の精密検査でアルツハイマー型認知症と判明する確率が高いとされています。

病院はもちろん、高齢者施設などでもスタッフが行うことができるので早期発見に役立つことが期待されます。

認知症はMRI検査で発見できるのでしょうか？

上田 雅道 医師

認知症はMRI検査だけで判断できるわけではありませんが、認知機能が低下するような脳の異常がないかどうか判断するために重要な検査のひとつです。

編集部まとめ

高齢化が進み認知症になる人が増えています。認知症にはさまざまな原因があり、しっかりと病院で検査を受けて診断を受ける必要があります。アルツハイマー型認知症など根本的に治すことは難しいですが、原因に合わせた治療、日常生活に必要な介護を受けることになります。

また認知症と非常に似た症状が見られる病気で治療ができるものもあります。このような病気を見逃さないようにしっかりと診断を受けることも重要です。

