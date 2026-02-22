¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Û¥¢¥ó¥«¥Ä¤µ¤ó¡ÖÄ¾Àþ¤â½ÖÈ¯ÎÏ¤¬°ã¤Ã¤È¤ë¡×Ï¢ÇÆ¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¾Î»¿¡¡¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¡þÂè43²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡Åìµþ¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡26Ç¯¤ÎJRA¡¦G1³«ËëÀï¤Ç¥À¡¼¥È¥Þ¥¤¥ë²¦¤ò·è¤á¤ë¡ÖÂè43²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡×¤¬22Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬À©¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹ÌÆÇÏ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡£º£Ç¯¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤È½é¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤Ç¥²¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤â½ÖÈ¯ÎÏ¤¬°ã¤Ã¤È¤ë¡×¤ÈVÇÏ¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤â¤¢¤Î±¿¤Ó¤Ç£Ãå¤Ê¤é¾Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¡×¤È¾å°ÌÀª¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ»Þ»Õ¤Î¥é¥¹¥ÈG1¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ï¡Ö¼Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÏÈ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥Ï¥Ê¡£¹ñ»ÞÀèÀ¸¥é¥¹¥È¤Ç¸«¤»¾ì¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¼Ç¸þ¤¤ä¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¡¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤ËG3¤ÇÁÏÀß¡£94Ç¯¤ËG2¡¢97Ç¯¤ËG1¾º³Ê¡£G1¾º³Ê¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¥·¥ó¥³¥¦¥¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ê2·î¡ËS¤Ê¤Î¤Ë99Ç¯¤Ï1·î31Æü³«ºÅ¡£¥á¥¤¥»¥¤¥ª¥Ú¥é¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£