高石あかり、“父”から直筆の表彰状 ファン「涙しました」「父上、ステキ過ぎ」
俳優・高石あかり（※高＝はしごだか）が、21日放送のNHK総合『土スタ』（後1：50）に出演し、表彰状を贈られる場面があった。
【写真・動画】高石あかりに“父”岡部たかしが贈った表彰状 授与シーンの動画も
連続テレビ小説『ばけばけ』の感謝祭として、島根から公開生放送。トキを演じる高石に対して、父・司之介役の岡部たかしが手書きの表彰状を用意した。
“父”は「座長として嫌だわね 演ずー気分だないけん 楽屋から出られんけんということもなく演じることで引っ張っていく姿は本当に尊く美しかった」と感謝を伝えた。
高石は自身のSNSで表彰状を披露して「岡部さんのサプライズ登場びっくりしました!!!今日の為に表彰状など色々考えてくださったみたいで本当に嬉しかったです！」と涙顔。「島根の皆さんのばけばけ愛を直に感じることができて幸せでした。また島根帰ってきます!!センキョー！」とつづった。
ファンからも「素敵な表彰状に涙しました」「父上、ステキ過ぎ」「お父上サプライズ登場に、あかりちゃん嬉し涙にウルウルでしたねー」など、多数の声が寄せられている。
